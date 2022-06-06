МИД России ввел санкции против 61 гражданина США. Это чиновники и топ-менеджеры крупных компаний

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МИД России объявил о персональных санкциях против 61 гражданина США — бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников. Это сделано «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».

Под санкции попали, в частности, глава Минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из руководителей «Нетфликса» Рид Хастингс.

Также в список попали топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moodyʼs, Nasdaq.

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