МИД России ввел санкции против 61 гражданина США. Это чиновники и топ-менеджеры крупных компаний
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МИД России объявил о персональных санкциях против 61 гражданина США — бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников. Это сделано «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».
Под санкции попали, в частности, глава Минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из руководителей «Нетфликса» Рид Хастингс.
Также в список попали топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moodyʼs, Nasdaq.