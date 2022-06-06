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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому журналисту .

Если у нас есть возможность «раскачивать» российские власти — мы должны все это делать с гражданами РФ, которые против политики Кремля, против президента Путина. <…> Мы ведь радуемся, когда [Андрей] Макаревич или [Лия] Ахеджакова поддерживают Украину? Люди с неукраинским гражданством, но которые четко формулируют проукраинскую позицию и выступают против российской власти, — на нашей стороне. Это наше оружие.

Зеленский также заявил, что Невзоров, по его информации, хотел отказаться от российского гражданства, передает «Суспільне».

Против Александра Невзорова в России возбуждено уголовное дело о распространении «ложных сведений» о российской армии из-за постов про бомбардировку роддома в Мариуполе. Он находится за границей.

О предоставлении журналисту украинского гражданства стало известно в начале июня.

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