«Если есть возможность „раскачивать“ российские власти, надо это делать». Зеленский — о предоставлении Невзорову украинского гражданства
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову.
Если у нас есть возможность «раскачивать» российские власти — мы должны все это делать с гражданами РФ, которые против политики Кремля, против президента Путина. <…> Мы ведь радуемся, когда [Андрей] Макаревич или [Лия] Ахеджакова поддерживают Украину? Люди с неукраинским гражданством, но которые четко формулируют проукраинскую позицию и выступают против российской власти, — на нашей стороне. Это наше оружие.
Зеленский также заявил, что Невзоров, по его информации, хотел отказаться от российского гражданства, передает «Суспільне».
Против Александра Невзорова в России возбуждено уголовное дело о распространении «ложных сведений» о российской армии из-за постов про бомбардировку роддома в Мариуполе. Он находится за границей.
О предоставлении журналисту украинского гражданства стало известно в начале июня.