Советник главы МВД Украины: Александру Невзорову дали украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной»
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Публицист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
«Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — написал Геращенко в телеграме.
По словам Геращенко, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено «за выдающиеся заслуги перед страной». Чиновник напомнил, что в России против Невзорова возбудили уголовное дело «за то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе».
Невзоров написал пост со словами: «Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место».
Украинские законы в общем случае запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другой страны.
Уголовное дело против Невзорова было заведено в марте. В СК подчеркивали, что публикации в соцсетях Невзорова об обстреле в Мариуполе сопровождались «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан». Невзоров был объявлен в розыск, он находится за пределами России.
В апреле Минюст РФ объявил Невзорова «иностранным агентом».