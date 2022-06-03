Советник главы МВД Украины: Александру Невзорову дали украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной»

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Публицист и его жена Лидия получили гражданство Украины. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

«Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — написал Геращенко в телеграме.

По словам Геращенко, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено «за выдающиеся заслуги перед страной». Чиновник напомнил, что в России против Невзорова возбудили уголовное дело «за то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе».

Невзоров написал пост со словами: «Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место».

Украинские законы в общем случае запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другой страны.

Уголовное дело против Невзорова было заведено в марте. В СК подчеркивали, что публикации в соцсетях Невзорова об обстреле в Мариуполе сопровождались «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан». Невзоров был объявлен в розыск, он находится за пределами России.

В апреле Минюст РФ объявил Невзорова «иностранным агентом».

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