Переданные Россией Украине тела 160 военных были вывезены с «Азовстали»

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160 тел погибших военных, которые Россия передала Украине 2 июня в рамках обмена, были вывезены с мариупольского завода «Азовсталь». Об этом агентству Associated Press заявила представитель полка «Азов» Анна Головко.

По ее словам, по меньшей мере 52 погибших, по предварительным данным, служили в «Азове». Останки некоторых погибших будут идентифицированы путем анализа ДНК, следует из статьи.

Сколько тел еще остаются на территории завода, неизвестно, отмечает агентство.

4 июня стало известно, что двумя днями ранее Украина и Россия передали друг другу останки погибших военнослужащих. Это было первое официальное объявление о таком обмене.

Украинские военные оборонялись на мариупольском заводе «Азовсталь» много недель, прежде чем сдаться в плен в середине мая. Этому предшествовали массированные бомбардировки и попытки штурма со стороны пророссийских сил. В российском плену находятся 2,5 тысячи военных с «Азовстали», в том числе бойцы полка «Азов» — самого одиозного для российской пропаганды украинского подразделения.

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