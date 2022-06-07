Переданные Россией Украине тела 160 военных были вывезены с «Азовстали»
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160 тел погибших военных, которые Россия передала Украине 2 июня в рамках обмена, были вывезены с мариупольского завода «Азовсталь». Об этом агентству Associated Press заявила представитель полка «Азов» Анна Головко.
По ее словам, по меньшей мере 52 погибших, по предварительным данным, служили в «Азове». Останки некоторых погибших будут идентифицированы путем анализа ДНК, следует из статьи.
Сколько тел еще остаются на территории завода, неизвестно, отмечает агентство.
4 июня стало известно, что двумя днями ранее Украина и Россия передали друг другу останки погибших военнослужащих. Это было первое официальное объявление о таком обмене.
Украинские военные оборонялись на мариупольском заводе «Азовсталь» много недель, прежде чем сдаться в плен в середине мая. Этому предшествовали массированные бомбардировки и попытки штурма со стороны пророссийских сил. В российском плену находятся 2,5 тысячи военных с «Азовстали», в том числе бойцы полка «Азов» — самого одиозного для российской пропаганды украинского подразделения.