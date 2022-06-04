Украина и Россия впервые обменялись телами погибших военных

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Украина и Россия передали друг другу останки погибших военнослужащих, сообщает «Громадське» со ссылкой на заявление украинского министерства реинтеграции оккупированных территорий.

«В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле „60 на 160“», — говорится в сообщении министерства реинтеграции.

Обмен прошел 2 июня на линии фронта в Запорожской области. Операция проводилась при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур.

Заявление министерства реинтеграции оккупированных территорий — первый случай, когда об обмене телами погибших объявлено официально.

Ранее представители и Украины, и России говорили, что готовы передать тела погибших военных, однако не могут договориться об обмене.

Российская сторона пока обмен телами никак не прокомментировала.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Россия и Украина не публикуют на регулярной основе информацию о потерях своих вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax 1 июня заявил, что Украина каждый день теряет в боях на востоке 60-100 солдат убитыми и еще 500 ранеными. «Русская служба Би-би-си» 30 мая сообщила, что по данным из открытых источников удалось установить имена по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров, погибших в Украине.

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«Русская служба Би-би-си»: в Украине погибли больше трех тысяч российских военных Это только те, чьи имена называли публично. Реальные потери армии РФ могут быть гораздо выше

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«Русская служба Би-би-си»: в Украине погибли больше трех тысяч российских военных Это только те, чьи имена называли публично. Реальные потери армии РФ могут быть гораздо выше

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