Зеленский: Украина каждый день теряет на востоке 60-100 солдат убитыми и еще 500 ранеными

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax рассказал о ежедневных потерях украинской армии в Донбассе.

«Ситуация на востоке Украины очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Мы удерживаем наши оборонительные периметры», — заявил Зеленский.

22 мая Зеленский уже говорил о потерях ВСУ в Донбассе, комментируя петицию с просьбой разрешить мужчинам призывного возраста покидать Украину. «Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, или, может, к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства», — сказал тогда украинский президент.

В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Россия сейчас проводит наступление в Донбассе, в частности, пытаясь выйти на границы Луганской области.

31 мая глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска заняли большую часть Северодонецка — одного из последних крупных городов области, который оставался под контролем Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка.

Ни Украина, ни Россия не сообщают о потерях своих армий в войне на регулярной основе. Минобороны РФ обнародовало эти данные дважды, в последний раз — 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. Владимир Зеленский в середине апреля заявил, что с начала войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, еще около 10 тысяч получили ранения.

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