Владимир Зеленский заявил, что во время войны погибли до 3000 украинских военнослужащих, еще около 10 000 ранены

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что во время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных. Еще около 10 000 военнослужащих получили ранения, сказал он, добавив, что «сложно сказать, сколько из них выживут».

Потери мирного населения, сообщил президент Украины, оценить сложнее, так как многие населенные пункты на юге и востоке страны находятся в блокаде и «мы даже не знаем, сколько там погибших».

Украина регулярно сообщает данные только о боевых потерях российской стороны, которые, по состоянию на 15 апреля, Генштаб ВСУ оценивал в 20 тысяч человек. Россия последний на настоящий момент раз сообщала о потерях своих войск 25 марта. Тогда было объявлено, что с начала войны погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения.

Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

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Война Пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня в нашей трансляции

Война Пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»