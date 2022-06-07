Против писателя Дмитрия Глуховского возбудили дело о «фейках» про армию Из-за поста в инстаграме с роликами, где обстреливают Мариуполь и где Путин почти произносит слово «война»

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Павел Кашаев / Alamy / Vida Press

Российские власти объявили в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД, на нее обратила внимание . В карточке указано, что Глуховского разыскивают по уголовному делу, но не сообщается, по какому. РИА Новости и ТАСС сообщили, что писатель был заочно арестован 13 мая.

Глуховский рассказал, что против него возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Писатель указал номер статьи — ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — и написал, что речь идет про статью о «дискредитации» армии, однако на самом деле это . Ее вторая часть предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для дела стал пост в инстаграме Глуховского. 12 марта писатель выложил два видео: ролик Associated Press, на котором танк стреляет в жилой дом в Мариуполе, и ролик, где президент России Владимир Путин говорит: , — но осекается и произносит: «В этой операции». «Остановите войну! Признайте, что это настоящая война против целого народа и остановите ее!» — подписал ролики Глуховский.

По всей видимости, писатель сейчас не в России. В интервью он говорил, что на момент начала войны находился за границей. «Не то чтобы я уехал из-за войны, я и так жил все последние годы», — пояснял Глуховский. Сообщив об уголовном деле против себя, он заявил, что готов повторить все написанное в его посте в инстаграме. Писатель добавил, что «обвинение президента России в развязывании войны с Украиной» стало «отягчающим обстоятельством» в его деле.

Дмитрий Глуховский — писатель-фантаст, раньше работавший журналистом на EuroNews, Russia Today, радио «Маяк» и в других СМИ. Он наиболее известен как автор романа «Метро 2033», который рассказывает о людях, живущих в московском метро после ядерной войны. Также Глуховский написал романы «Сумерки», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Сказки о Родине», «Будущее», «Текст». По книге «Текст» в 2019 году был снят полнометражный фильм. Кроме того, Глуховский написал сценарий к сериалу «Топи», выпущенному в 2021 году.

Глуховский последовательно высказывался против войны. Он писал антивоенные посты в своем инстаграме (203 тысячи подписчиков) и телеграме (84 тысячи подписчиков), в том числе рассказывая о потерях российской армии и критикуя Кремль. Писатель бесплатно выложил текст своего романа «Метро 2035», заявив, что «книга на самом деле про то, как Россия не желает вылезать из бункера Холодной войны». В интервью «Медузе» Глуховский назвал российскую внешнюю политику «купанием пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане», а в колонке для «Холода» заявил, что «День Победы превращается в День Смерти».

Литературный критик Галина Юзефович назвала Глуховского «единственной настоящей большой литературной звездой» России. «[Он] единственный человек, добившийся большого, настоящего международного успеха в сфере литературы. <> Но у нас, конечно, именно его надо обязательно объявить в федеральный розыск», — написала Юзефович. Литературный критик Егор Михайлов заявил, что Глуховский «один из самых ярких авторов последних лет и обаятельнейший человек», который к тому же имеет «невероятный талант злить не очень умных, но очень сердитых людей».

Интервью Дмитрия Глуховского «Медузе»

«Российская внешняя политика — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане» Интервью Дмитрия Глуховского — о том, виноваты ли россияне в войне

Интервью Дмитрия Глуховского «Медузе»

«Российская внешняя политика — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане» Интервью Дмитрия Глуховского — о том, виноваты ли россияне в войне

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