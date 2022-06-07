Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в федеральный розыск

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В базе данных МВД появилась информация о розыске писателя Дмитрия Глуховского, автора романов «Метро» и «Текст». На карточку Глуховского обратила внимание « ».

В базе данных МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется.

Дмитрий Глуховский сообщил, что Следственный комитет возбудил в отношении него дело по статье о «фейках» про российскую армию ( ) из-за поста в инстаграме от 12 марта.

В записи сказано: «Остановите войну! Признайте, что это настоящая война против целого народа и остановите ее!». Запись сопровождают два коротких видео, на первом показан танк с символикой «Z» и момент попадания снаряда в жилой дом, на втором президент РФ Владимир Путин говорит «В во… в этой операции принимают участие», после чего ролик обрывается.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Глуховского в рамках уголовного дела о распространении «фейков» о российской армии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Дмитрий Глуховский после начала российского вторжения публиковал в соцсетях антивоенные посты, а также рассказывал о потерях российских войск и убийстве мирных украинских жителей. Глуховский также давал интервью, в том числе «Медузе», в которых выступал против войны.

После начала войны в российском законодательстве появилась новая уголовная статья 207.3 о «фейках» о действиях российских Вооруженных сил. По этой статье уголовные дела, в частности, были возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, бывшего издателя «Медузы» Ильи Красильщика и журналиста . Все они публиковали в соцсетях пост об убийствах мирных жителей Украины и потерях российских войск.

Читайте интервью Глуховского на «Медузе»

«Российская внешняя политика — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане» Интервью Дмитрия Глуховского — о том, виноваты ли россияне в войне

Читайте интервью Глуховского на «Медузе»

«Российская внешняя политика — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане» Интервью Дмитрия Глуховского — о том, виноваты ли россияне в войне

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