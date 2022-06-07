Шойгу заявил о полном «освобождении» жилых кварталов Северодонецка. Украинские власти говорят, что бои за город продолжаются
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что жилые кварталы Северодонецка в Луганской области Украины «полностью освобождены». Такое заявление он сделал на селекторном совещании Минобороны.
Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов.
По словам министра, «на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской народной республики». «Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — добавил Шойгу.
Еще 5 июня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай говорил, что украинская армия контролирует половину территории Северодонецка. На следующий день он сообщил, что обстановка в городе ухудшилась, во время контрнаступления российские войска отбили половину города, а ВСУ удерживают позиции в промзоне. Утром 7 июня Сергей Гайдай заявил, что «пока враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются».
6 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на Северодонецком направлении сложилась «тяжелая ситуация», но у украинцев «есть все шансы бороться в этом направлении». Зеленский отметил, что если оставить Северодонецк, то затем украинским войскам нужно будет «иметь в пять раз больше техники и людей, чтобы наступать».