Шойгу заявил о полном «освобождении» жилых кварталов Северодонецка. Украинские власти говорят, что бои за город продолжаются

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что жилые кварталы Северодонецка в Луганской области Украины «полностью освобождены». Такое заявление он сделал на селекторном совещании Минобороны.

Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов.

По словам министра, «на сегодняшний день освобождено 97% ». «Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — добавил Шойгу.

Как выглядит Северодонецк, за который с мая идут бои Meduza

Еще 5 июня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай говорил, что украинская армия контролирует половину территории Северодонецка. На следующий день он сообщил, что обстановка в городе ухудшилась, во время контрнаступления российские войска отбили половину города, а ВСУ удерживают позиции в промзоне. Утром 7 июня Сергей Гайдай заявил, что «пока враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются».

6 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на Северодонецком направлении сложилась «тяжелая ситуация», но у украинцев «есть все шансы бороться в этом направлении». Зеленский отметил, что если оставить Северодонецк, то затем украинским войскам нужно будет «иметь в пять раз больше техники и людей, чтобы наступать».

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