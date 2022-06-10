В офисе Зеленского заявили о гибели 100-200 украинских военных в день. Это максимальная оценка с начала войны

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил «Би-би-си», что на войне ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных.

По словам Подоляка, одна из главных причин большого числа потерь — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Представитель офиса президента считает, что Украине нужны «сотни мощнейших артиллерийских систем», которые могут предоставить страны Запада, и до 300 ракетных систем, чтобы достичь паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированные территории.

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Как отмечает «Би-би-си», информация Михаила Подоляка о гибели 100-200 украинских военных в день — это максимальное число ежедневных потерь, о которых украинские власти сообщали с начала войны.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что каждый день на поле боя погибают 60-100 украинских военных, а около 500 человек получают ранения. 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Донбассе каждый день погибают до 100 человек, а до 500 человек получают ранения.

Украина и Россия не сообщают о потерях среди своих военных на постоянной основе. Минобороны РФ раскрывало такие данные дважды, в последний раз — 25 марта, когда сообщило о 1351 погибшем и 3825 раненых. Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля говорил, что с начала войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, еще около 10 тысяч получили ранения.

В Украине, как и в России, законодательно запрещено раскрывать потери среди своих военных во время боевых действий. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что такие данные составляют государственную тайну, а раскрытие этой информации «может помочь противнику оценить эффективность его действий».

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