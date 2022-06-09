«Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными». Министр обороны Украины — о сражении в Донбассе
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о потерях ВСУ в зоне боевых действий в Донбассе.
«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — написал Резников в фейсбуке.
По его словам, российская армия «продолжает давить массой, буксует, наталкивается на мощное сопротивление, несет огромные потери, но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта».
Данные о потерях, приведенные Резниковым, соответствуют оценке, которую ранее давал президент Украины Владимир Зеленский, сказавший 1 июня, что в боях в Донбассе ежедневно гибнут 60-100 украинских военных, около 500 получают ранения.
Главной темой поста Резникова, в котором он сообщил о потерях, были поставки вооружений в Украину из других стран. Министр обороны Украины в частности сообщил, что к использованию в боях готовы польские самоходные гаубицы «Краб» калибра 155 миллиметров.
Западные источники ранее заявляли, что в боях в Донбассе российские войска имеют значительное преимущество в артиллерии.
Украина и Россия не публикуют на регулярной основе данные о своих потерях, отчитываясь только об уроне, причиненном противнику.