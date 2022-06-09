NYT: у США мало данных о положении дел и планах украинских войск О российской армии американская разведка знает гораздо больше

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Serhii Hudak / Ukrinform / ZUMA Press / Scanpix / LETA

США меньше знают о положении дел и планах украинских сил, чем о российских войсках, пишет The New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников американских спецслужб и правительственные источники.

Власти Украины не распространяют в открытых источниках информацию о действиях своих вооруженных сил по тактическим и стратегическим соображениям. Данные о потерях живой силы и техники они также не публикуют. Подобная информация не поступает США от украинской стороны и по другим каналам, заявили собеседники издания.

Украинские официальные лица, по словам источников в правительстве США, поделились лишь частью планов и оперативной информации, признав, что не рассказали американцам всего.

Американские разведслужбы, пишет NYT, собирают информацию обо всех странах мира, включая Украину. Однако из-за того, что Украина рассматривается как союзник, ей последние годы уделяли меньше внимания, чем России, которая 75 лет является главным приоритетом американской разведки. В итоге, отметили собеседники издания, о действиях, планах и потерях России в этой войне разведка знает больше, чем о том, что происходит на украинской стороне.

«Как много мы на самом деле знаем о том, как обстоят дела в Украине? — заявила изданию Бет Саннер, бывший высокопоставленный сотрудник разведки. — Можете ли вы найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько единиц техники потеряла Украина?»

Украина и Россия регулярно публикуют данные о потерях противника, проверить которые невозможно, но не раскрывают на регулярной основе потери своих войск. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью американскому изданию Newsmax заявил, что в Донбассе каждый день гибнут 60-100 украинских военных и еще 500 получают ранения. Российское Минобороны последний на настоящий момент раз публиковало данные о потерях 25 марта, тогда сообщалось о 1351 погибшем и 3825 раненых. В открытых источниках, по данным на конец мая, есть информация о более чем 3000 российских военных, погибших в Украине.

Американские спецслужбы, пишет NYT, считают, что потери России и Украины примерно равны, однако разведывательное управление Пентагона гораздо более уверено в своей оценке погибших с российской стороны, чем с украинской.

Американская разведка в свою очередь, пишет NYT, предоставляет украинской стороне информацию о передвижении российских войск практически в режиме реального времени. Эти данные используются Вооруженными силами Украины для планирования операций, нанесения ударов и выстраивания обороны. В мае NYT сообщила, что американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии. Кроме того американские СМИ писали, что США предоставили Украине данные, благодаря которым украинские войска нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва» в начале апреля.

Информация о происходящем на украинской стороне особенно важна в ситуации, когда США выделяют Киеву многомиллиардную военную помощь. Глава Национальной Эврил Хейнс, выступая в мае на слушаниях в Сенате США, напоминает NYT, сказала, что «очень трудно сказать», сколько дополнительной помощи Украина может принять. «На самом деле у нас, вероятно, больше понимания о происходящем у российской стороны, чем у украинской», — заявила она.

Украина ждет от западных стран поставок более мощных систем вооружений, которые сможет применить в битве в Донбассе. Пока в Донбассе, пишет британская Independent 9 июня со ссылкой на некий доклад разведки, российские войска превосходят украинские по количеству орудий в 20 раз, а по количеству снарядов — в 40 раз. Украинские войска, уверяют авторы доклада, несут большие потери, что негативно сказывается на их боевом духе, известно о случаях дезертирства.

NYT отмечает, что у Украины есть веские причины не раскрывать публично данные о состоянии своих войск и положении дел в зоне боевых действий. Власти Украины хотят, чтобы как в стране и за ее пределами не сомневались в способности украинских войск одержать победу в этой войне.

«Я не уверен, что в интересах американской общественности или украинской общественности, чтобы украинцы были откровенны о своих потерях, если в результате это усиливает позиции России на поле боя», — заявил изданию Стивен Биддл, профессор международных отношений Колумбийского университета.

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