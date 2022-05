Американские СМИ утверждают, что Украина ударила по крейсеру «Москва» после получения разведданных от США

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

США предоставили Украине разведывательные данные, благодаря которым украинские войска смогли нанести удар по ракетному крейсеру «Москва» в начале апреля. Об этом сообщили источники NBC News, The Washington Post, The New York Times и CNN.

Источники утверждают что, США заранее не знали о том, что Украина собирается ударить по крейсеру, и не участвовали в принятии решения об ударе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на публикации заявил, что США не предоставляли «конкретную информацию для целеуказания» на «Москву».

«Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, что они это сделали в этом случае», — сказал представитель Пентагона.

13 апреля на борту крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота РФ — возник пожар. Украинские власти заявили, что корабль подбит ракетой, Минобороны РФ утверждало, что на крейсере случился пожар, не уточняя его причин. По версии ведомства, при пожаре погиб один человек, еще 37 «пропали без вести». Но источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.

Ранее в мае The New York Times сообщила со ссылкой на анонимные источники в правительстве США, что американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии. В Кремле заявили, что передача США, Великобритании и НАТО разведданных и оружия Украине «не способствуют быстрому завершению операции», но не могут помешать России достигнуть поставленных целей.

Читайте также

Затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». Его потеря может серьезно ослабить защиту кораблей, участвующих в войне В Украине заявили о ракетном ударе, в России — о пожаре и детонации боезапаса

Читайте также

Затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». Его потеря может серьезно ослабить защиту кораблей, участвующих в войне В Украине заявили о ракетном ударе, в России — о пожаре и детонации боезапаса

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь