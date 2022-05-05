NYT: Украина наносит удары по российским командным пунктам при помощи американских разведданных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.

Эти разведданные позволили Украине наносить удары по российским штабам, что, в числе прочего, привело к гибели, по неподтвержденным данным, 12 российских генералов.

Как говорят источники, Украина наносит удары, сочетая американские данные с собственными — в том числе с перехватами переговоров, которые позволяют делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров.

При этом источники The New York Times утверждают, что США не дают Украине информации о передвижении высшего руководства российской армии. Газета подчеркивает, что удар по штабу в Изюме, который, по неподтвержденным данным, посещал глава Генштаба Валерий Герасимов, был спланирован без использования американских разведданных.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США заявила The New York Times, что США делится с Украиной разведданными не для того, чтобы российские генералы были убиты.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь