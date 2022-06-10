Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

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Инфляция в США в мае в годовом выражении составила 8,6%, что стало максимальным значением с декабря 1981 года.

Рост цен за месяц составил 1%, что значительно превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали, что он не превысит 0,7%.

Основным фактором, влияющим на общий уровень инфляции, являются цены на энергоносители — за год они подорожали на 50,3%, за последний месяц — на 4,5%. Цены на продукты питания за месяц и год выросли на 1,2% и 10,1% соответственно.

Высокий уровень инфляции в США наблюдается с начала 2021 года. Первоначально власти называли это временным явлением, которое связано с последствиями пандемии коронавируса. Впоследствии к факторам, влияющим на инфляцию, добавились общий рост цен на энергоресурсы, а также война в Украине, которая привела к нарушению привычных цепочек поставок товаров.

Помимо США, рекордные уровни инфляции наблюдаются и в Европе. В еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

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