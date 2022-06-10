Павел Дуров объявил о запуске платной подписки Telegram Premium

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В июне в мессенджере Telegram появится платная подписка с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами», объявил его создатель Павел Дуров.

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, — это сделать повышенные лимиты платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium — план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции» — написал Дуров в своем телеграм-канале.

При этом он пообещал, что все существующие функции мессенджера останутся бесплатными и даже появится множество новых бесплатных функций.

Пользователи Telegram Premium среди прочего смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные другими премиум-пользователями, а также получат доступ к уникальным реакциям, которые также будут доступны в подписке.

Стоимость подписки, а также точную дату ее запуска Дуров не назвал.

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