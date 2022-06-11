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Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал священника и доктора богословия Иоанна Курмоярова на два месяца по делу о распространении «фейков» о деятельности российских вооруженных сил. Его задержали 7 июня по месту жительства. В ходе обыска была изъята техника, подрясник, две иконы и деревянный крест.

Как сообщает , дело против священника завели из-за опубликованного им видеоролика, в котором он осуждает войну, действия российских военных и властей. Также в этом видео Курмояров заявил, что, с точки зрения христианского вероучения, люди, развязавшие войну, не могут попасть в рай.

В раю оказываются… «блаженны миротворцы», «миротворцы», понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию — не будут они в раю.

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Лингвистическая экспертиза СПбГУ показала, что Курмояров высказывал «заведомо ложную информацию» о вооруженных силах РФ. Его обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Адвокат Курмоярова Леонид Крикун рассказал 11 июня, что ему не позволяют встретиться с подзащитным. Когда адвокат пришел в СИЗО «Кресты-2», ему сообщили, что священника в изоляторе нет. То же самое Крикуну ответили в СИЗО-6 «Горелово». В изоляторе временного содержания Курмоярова тоже не оказалось.

До 2018 года Курмояров жил в Украине, он служил в приходе Украинской православной церкви в Тульчинском районе Винницы. Священник перебрался в Россию после того, как Служба безопасности Украины завела на него административное дело из-за поста в фейсбуке с изображением георгиевской ленточки. Вскоре после этого он переехал в Новосибирск, где начал преподавать в духовной семинарии.

В июне 2020 года Курмояров опубликовал пост, в котором раскритиковал главный храм вооруженных сил России, построенный в Подмосковье, и назвал его «языческим капищем». Через несколько дней после этого его отстранили от служения, а позже уволили из семинарии.

Вот этот храм

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Вот этот храм

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Курмояров написал прошение на имя митрополита Никодима, в котором просил сообщить, по какой конкретной причине он был отстранен и на основании какого канонического правила был наложен запрет. Ответа он так и не получил, но запрет на служение был снят. Курмоярова вывели за штат епархии с правом перехода в любую другую в течение трех месяцев, иначе запрет вновь должен был вступить в силу. Иеромонах отметил, что ему ясно дали понять, что в Новосибирске оставаться нельзя.

Священник пытался пойти служить в другие епархии, но встречал «странные отказы». В Петербурге он поступил в магистратуру на факультет психологии и все же нашел место служения, но вскоре ему отказали и там. Причиной стала характеристика, которую иеромонаху дал его бывший владыка митрополит Никодим. Как сам Курмояров ее назвал — это «волчий билет», с которым его «в принципе никуда не возьмут».

Священник подал иск в Общецерковный суд с просьбой признать запрет на служение недействительным и обязать митрополита Никодима принести публичные извинения. В итоге против самого Курмоярова завели дело в епархиальном суде.

Критиковать храм вооруженных сил в Подмосковье Курмояров не перестал. Он опубликовал открытое письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором попросил убрать из храма фрески с коммунистическими символами. Священник написал, что они оскверняют православный храм и оскорбляют чувства верующих.

Прошу вас прекратить глумление над христианскими святынями и убрать из православного храма православную символику, а также престол, жертвенник, священные сосуды и т. д. В этом случае данное сооружение перестанет быть православным, христианским храмом и вы со спокойной совестью сможете справлять в нем любые культовые действия и обряды, поклоняться чему хотите, в том числе и Коммунистической партии, коммунистической Красной Армии, и, в частности, проводить парады, смотры, торжества наподобие языческих мистерий и военных ритуалов Древнего Рима.

В конце 2021 года священник написал заявление в МВД, ФСБ, СК и прокуратуру с просьбой привлечь Шойгу к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих.

Конечно, изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они без исключения сделаны в отрицательном контексте, то есть данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под покровом Богородицы, архангелов и святых.

В январе 2022 года суд рекомендовал митрополиту Никодиму лишить Курмоярова сана. Незадолго до этого Курмояров был принят в Московскую епархию Русской православной церкви заграницей под омофором митрополита Агафангела — неканонического объединения, отколовшегося от РПЦЗ.

Спустя несколько месяцев Курмоярова официально лишили сана ввиду «активной медийной деятельности в поддержку националистического режима Украины», распространения «фейков» про вооруженные силы, а также за участие в «раскольнической организации» РПЦЗ (А).

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