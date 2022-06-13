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Правительство Грузии получит контроль над заводом «Боржоми». Компания останавливала работу из-за войны

Источник: 1tv.ge

Акции компании IDS Borjomi Georgia, владеющей заводом по розливу минеральной воды «Боржоми», будут безвозмездно переданы правительству Грузии. Об этом 13 июня сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Сегодня мы успешно завершили переговоры с акционерами „Боржоми“ и наше государство, правительство Грузии станет акционером группы, владеющей заводом „Боржоми“, это бесплатная сделка. Нам безвозмездно будут переданы акции, после этого наше государство станет совладельцем завода „Боржоми“, нашего национального достояния, гордости», — цитирует слова политика Первый канал грузинского телевидения. 

Гарибашвили отметил, что сделка полностью соответствует нормам международного права и грузинский кабмин консультировался по ней с компаниями из Великобритании. Он также пообещал, что все проблемы по управлению и функционированию завода «Боржоми» скоро «будут сняты».

IDS Borjomi Georgia объявляла о временном прекращении производства с 29 апреля из-за финансовых трудностей на фоне войны в Украине. Компания входит в состав IDS Borjomi International, контрольным пакетом которой с 2013 года владеет российская «Альфа-групп». Ее основатель Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС после начала войны в Украине. После приостановки работы компании более 400 сотрудников «Боржоми» устроили бессрочную забастовку.

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