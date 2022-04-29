Производитель «Боржоми» приостановил работу из-за войны в Украине
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Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом «Боржоми», с 29 апреля временно прекращает производство на обоих разливочных заводах в Грузии в связи с финансовыми трудностями на фоне войны в Украине.
«С начала военных действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. Непростая ситуация на основных рынках сбыта продукции усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами», — цитирует Первый канал грузинского телевидения заявление компании.
Контрольным пакетом акций IDS Borjomi International с 2013 года владеет российская «Альфа-групп». Ее основатель Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС после начала войны в Украине. IDS Borjomi International, помимо «Боржоми», производит бутилированную воду под брендами «Святой источник» и «Эдельвейс».
Из-за войны в Украине и последовавших за ней санкций на российском рынке приостановили работу более 750 иностранных компаний.