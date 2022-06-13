В Москве на активиста составили два протокола за антивоенный баннер у Минобороны

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В Москве задержали активиста Антона Мальгаждарова за антивоенный баннер «Сегодня не мой день», вывешенный 12 июня на Фрунзенской набережной у здания Минобороны РФ. На активиста, пишет , составили два административных протокола — о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП) и повторном нарушении порядка проведения акции (статья 20.2 КоАП).

По сведениям издания Sadwave, Мальгаждаров является организатором фестиваля независимой культуры «Горизонталь». До суда его оставили в отделении полиции по московскому району Хамовники.

Баннер «Сегодня не мой день» появился у Минобороны в День России. Идеологи акции анонимно распространили следующее заявление:

Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций.

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