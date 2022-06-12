В Москве перед зданием Минобороны вывесили антивоенный баннер «Сегодня не мой день»

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На Фрунзенской набережной в Москве напротив здания министерства обороны РФ в День России повесили антивоенный баннер в виде российского флага с надписью «Сегодня не мой день».

В заявлении, которое распространили идеологи акции, пожелавшие сохранить анонимность, говорится (цитата по «Новой газете. Европа»):

Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций.

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