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Страница Владислава Никитенко в Facebook

Владислав Никитенко из Благовещенска — первый человек, на которого завели уголовное дело по статье о «дискредитации» российских вооруженных сил, появившейся в УК после вторжения России в Украину. Он год за годом по самым разным поводам пишет жалобы в российские суды и правоохранительные органы, говоря, что «искренне любит УК и УПК, даже несмотря на то, что подписывал их Путин». С конца мая он находится под домашним арестом.

называет Никитенко юристом-самоучкой, который «не жалеет ни своего времени, ни нервов госслужащих». История его судебных тяжб началась в 2001 году, когда его обвинили в клевете из-за статьи в газете «Амурский летописец», где он назвал депутата-коммуниста «партийным иудой».

Годом позже он написал жалобу, в которой назвал судью и председателя областного суда мошенниками. Из-за этого судья Елена Кузьмина написала на него еще одно заявление о клевете. Тяжба длилась до 2009 года, материалы дела дважды возвращали прокурору. В первый раз из-за истечения сроков давности, во второй — из-за отсутствия состава преступления.

Никитенко объявили в розыск, но он на велосипеде уехал в Украину. Он много путешествовал по стране. В ноябре 2009-го на него обратили внимание украинские СМИ: Никитенко несколько недель держал голодовку и жил перед российским посольством. Над своей палаткой он повесил баннер: «Медведев! Не болтай!!! Убери проходимцев из российских судов!».

Когда Никитенко вернулся в Россию, суд по делу о клевете все же состоялся. Никитенко попросил об участии в процессе коллегии присяжных и выиграл дело. Процесс позже упомянули в пособии академии СК о «причинах оправдательных приговоров». Как пишет "Медиазона", его авторы посчитали, что прокурор в суде был недостаточно убедительным.

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После своей победы Никитенко начал участвовать в разных судебных процессах в качестве общественного защитника. На него несколько раз заводили дела о неуважении к суду, но все они были прекращены за отсутствием состава преступления.

Позже он стал писать явки с повинной. Он признавался в оскорблении прокурора Крыма Натальи Поклонской, в призывах к нарушению территориальной целостности России, а также в размещении кадра со свастикой из фильма «Гитлер капут» в своем аккаунте во «ВКонтакте». Уголовных и административных дел на него за это не заводили.

В 2015 году Никитенко обвинили в оскорблении участников судебного разбирательства — тогда он защищал трех краснодарских оперативников, арестованных за избиение подозреваемого. С него взяли подписку о невыезде, которую он тут же нарушил. При задержании, по версии следствия, он избил полицейского. Никитенко приговорили к шести годам колонии.

На свободу Никитенко вышел в конце декабря 2022 года. За время своего заключения он написал около восьми тысяч жалоб в суды, прокуратуру, МВД, СК и ФСБ. Он принял участие в почти тысяче слушаний по видеосвязи.

В первом посте в фейсбуке после выхода на свободу Никитенко написал:

Россия — это определенно тюрьма, и тюрьма самого паршивого класса <…> Россию населяет быдло, быдло же и правит быдлом. Немногочисленные исключения предназначены исключительно для того, чтобы подтверждать правило.

После 24 февраля, когда началась война в Украине, Никитенко написал в правоохранительные органы заявление о «преступлении против мира и безопасности человека».

Он обвинил президента РФ Владимира Путина, всех членов Совета безопасности и военное руководство страны в развязывании агрессивной войны, производстве оружия массового поражения, применении запрещенных методов ведения войны, геноциде и международном терроризме.

23 мая стало известно, что Никитенко отправили под домашний арест по делу о «дискредитации» российской армии.

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