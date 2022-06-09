«Тинькофф» вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте и закрывает накопительные счета в долларах и евро

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«Тинькофф» с 23 июня начнет взимать плату за обслуживание счетов в иностранной валюте - долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Как сообщается в телеграм-канале банка, стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

Решение ввести плату за обслуживание счетов, заявили в «Тинькофф», обусловлено «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России» и нацелено на уменьшение валютной позиции банка.

Также с 23 июня, сообщил банк, открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. «Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах», — говорится в сообщении.

Одновременно до 30 июня банк отменил комиссию за переводы через SWIFT.

«Тинькофф» — один из крупнейших российских банков. У банка, по его собственным данным, 19 миллионов клиентов в России, по этому показателю «Тинькофф» занимает третье место в стране.

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