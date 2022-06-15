Президент США объявил о новом пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов. В него входят поставки артиллерии и противокорабельных ракет

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Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи общей стоимостью в 1 миллиард долларов. Об этом, сообщает CNN, президент США Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

Помощь, рассказал Байден, включает в себя поставки дополнительной артиллерии и средства береговой обороны, а также боеприпасов для артиллерии и современных ракетных систем, «которые необходимы украинцам для поддержки их оборонительных операций в Донбассе».

По данным CNN, речь идет как о поставках Украине вооружений, которые уже есть в наличие, так и о долгосрочных контрактах на производство и поставку. Помимо прочего, сообщили источники телеканала, Украине передадут две системы противокорабельных ракет Harpoon.

Помимо этого США выделяют Украине гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов. Эти средства, по словам Байдена, будут направлены на «обеспечение безопасной питьевой водой, жизненно важными медикаментами и медицинской помощью, продовольствием, жильем, а также наличными средствами, которые семьи смогут потратить на покупку предметов первой необходимости».

Предыдущий раз Байден и Зеленский отмечает CNN, говорили по телефону 1,5 месяца назад.

США с начала войны объявили о выделении Украине на миллиарды долларов, а также впервые с окончания Второй мировой войны запустили программу ленд-лиза, позволяющую предоставлять вооружения на условиях аренды или длительной рассрочки.

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