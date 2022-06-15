Западная разведка считает, что война в Украине достигла переломного момента Источники CNN рассказали о трех сценариях дальнейшего развития конфликта

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Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA

Война в Украине достигла критической стадии, которая может определить исход конфликта, считают представители западной разведки и военные. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке США и других стран Запада.

В частности, высокопоставленный представитель НАТО заявил журналистам, что близится момент, когда та или другая сторона добьется успеха. По его словам, либо россияне пробьются к Славянску и Краматорску, либо украинцы остановят их на нынешних позициях. «И если украинцы смогут удержать оборону перед лицом войск такой численности, это будет иметь значение», — считает он.

Западные чиновники, сообщает телеканал, рассматривают три возможных сценария развития дальнейших событий в Украине:

Россия может продолжить добиваться постепенных успехов в двух ключевых восточных регионах — Донецкой и Луганской областях. Боевые действия на линии фронта могут зайти в тупик и затянутся на месяцы и годы, что приведет к большим жертвам с обеих сторон и нарастающему кризису, который продолжит истощать мировую экономику. Россия может пересмотреть свои цели в войне и объявить о победе. Этот вариант, по информации CNN, считается наименее вероятным.

По словам собеседников телеканала, американские чиновники опасаются, что если России удастся закрепиться на востоке Украины, то в будущем она сможет использовать эти территории как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь страны.

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Западные чиновники в целом считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке Украины благодаря численности своих войск. Однако это не означает, что прогресс россиян уже предрешен, заявил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Сейчас бои сосредоточены вокруг двух соседних городов в Донбассе — Лисичанска и Северодонецка. Западные аналитики высоко оценивают шансы Украины на защиту Лисичанска, который расположен на возвышенности. Однако, сообщает телеканал, появляются тревожные признаки того, что Россия пытается перерезать пути снабжения города на юго-востоке. В Северодонецке российские военные практически полностью окружили украинские подразделения.

Как отмечает CNN, боевые действия на линии фронта переросли в «войну на истощение», в результате которой обе стороны несут большие потери и сталкиваются с потенциальной нехваткой живой силы. Россия потеряла около трети своих сухопутных войск. Как считают в разведке США, ей будет сложно добиться серьезных успехов без полной мобилизации — политически опасного шага, которого Владимир Путин до сих пор избегал.

При этом на Западе не видят признаков того, что желание российского президента вести войну ослабевает. Собеседник CNN в НАТО считает, что Путин по-прежнему верит, что добьется успеха и будет так или иначе контролировать Украину — либо частично, либо целиком.

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