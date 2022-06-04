Президент Франции призвал «не унижать Россию». Глава МИД Украины ответил, что «Россия унижает сама себя»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью журналистам региональных СМИ, что Россию «нельзя унижать, чтобы когда бои прекратятся, можно было найти выход из ситуации дипломатическим путем».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя интервью Макрона, вышедшее вечером 3 июня, написал в твиттере:

«Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни».

Также в интервью, выдержки из которого публикует The Guardian, Макрон заявил, что Владимир Путин совершил «историческую и фундаментальную» ошибку, вторгшись в Украину, но, тем не менее, необходимо избегать более широкой эскалации боевых действий. Франция, по словам Макрона, готова быть посредником в переговорах, а он сам по просьбе президента Украины Владимира Зеленского с декабря 2021 года «потратил 100 часов» на переговоры с Путиным.

Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает «Украинская правда», 4 июня заявил в телеэфире, что «переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена».

«В первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — заявил Арахамия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что процесс принятия Украины в ЕС займет многие годы, и выдвинул идею создания нового «европейского политического сообщества», частью которого была бы Украина. Власти Украины эту идею не поддержали.

Последний на настоящий момент очный раунд переговоров России и Украины прошел в марте в Стамбуле. После этого переговорный процесс был заморожен. Россия обвиняла в этом Украину, а украинские власти говорили, что готовы продолжать переговоры, но без «ультиматумов» с российской стороны.

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