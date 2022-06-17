Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Грузии такой статус дать пока не готовы

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Европейская комиссия считает, что Украине можно предоставить статус страны — кандидата в члены Евросоюза. Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее выступление транслировалось в твиттере Еврокомиссии.

Европейская комиссия подчеркнула, что рекомендует предоставить Украине этот статус при выполнении ряда условий, касающихся законодательства и борьбы с коррупцией. Такая же рекомендация, сообщила фон дер Ляйен, дана и для Молдавии.

Грузии Еврокомиссия пока дать статус страны-кандидата в ЕС не готова. К этому вопросу можно будет вернуться, если Грузия выполнит ряд условий.

Решение о том, получат ли Украина и Молдавия статус стран — кандидатов в ЕС, решат лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 23-24 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля, через несколько дней после начала войны.

Ранее источники Bloomberg и Politico сообщали, что Еврокомиссия готова дать рекомендацию по присвоению Украине статуса страны — кандидата в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 14 июня заявлял, что его страна «больше других претендентов заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз».

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