Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидатов в ЕС Грузии, Молдове и Украине
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Европейская комиссия планирует рекомендовать предоставить Украине, Молдове и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС при выполнении определенных условий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Условия, о которых идет речь, касаются вопросов соответствия законодательства стран определенным стандартам, верховенства права и борьбы с коррупцией.
О своем решении Еврокомиссия планирует объявить в пятницу, 17 июня. Предоставление статуса страны — кандидата в ЕС требует, чтобы его поддержали все 27 стран Евросоюза.
16 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.
Итальянский премьер-министр Марио Драги ранее говорил, что крупные страны ЕС, за исключением Италии, не готовы к тому, чтобы Украина немедленно получила статус страны-кандидата.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российского вторжения. Россия сначала не возражала против вступления Украины в ЕС, но впоследствии изменила свое отношение. Представители российского МИДа стали говорить, что сомневаются как в безобидности желания Украины войти в Европейский союз, так и в перспективах ее принятия в ЕС.