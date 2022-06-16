Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз

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Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев.

«В последующие дни мы создадим единство 27 стран [Евросоюза по этому вопросу]», — цитирует Макрона итальянское агентство Ansa.

Макрон также заявил, что условия мира будут решаться только Украиной и что Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией за спиной украинцев.

Президент Франции 16 июня приехал в Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата будет рассмотрен на мероприятиях Евросоюза в июне, в том числе на саммите 23-24 числа. Ранее Драги говорил, что «почти все крупные страны Евросоюза против присвоения Украине статуса кандидата в ЕС».

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