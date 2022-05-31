Премьер-министр Италии: «Почти все крупные страны Евросоюза против присвоения Украине статуса кандидата в ЕС»

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Глава итальянского правительства Марио Драги заявил, что Украине не будет предоставлен статус кандидата в ЕС на заседании Совета Европейского союза в июне, сообщает агентство ANSA.

«Почти все крупные страны Евросоюза против присвоения Украине статуса кандидата в ЕС», — заявил Драги на пресс-конференции после саммита ЕС, подчеркнув, что Италия занимает другую позицию по этому вопросу. «Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции ряда стран», — сказал он.

Однако, заявил Драги, Украине может быть предоставлена возможность пройти подготовку к вступлению в Евросоюз «по ускоренной процедуре», которую должна разработать Еврокомиссия.

Ранее 31 мая Совет Европейского союза опубликовал комплексный документ, касающийся ситуации в Украине. В нем, в частности, говорилось: «Совет Европейского союза принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также республики Молдова и Грузии. И вернется к этому вопросу на своем июньском заседании».

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российского вторжения. Представители Еврокомиссии и ряда стран-членов Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС займет многие годы, и выдвинул идею создания нового «европейского политического сообщества», частью которого была бы Украина. Власти Украины эту идею не поддержали.

Подробнее об этом в подкасте «Медузы» Чтобы поддержать Украину во время войны, европейские чиновники ускорили вступление страны в Евросоюз. Ее что, уже правда готовы туда принять?

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