Генсек НАТО заявил, что война в Украине может затянуться на годы

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью газете Bild am Sonntag, что война России против Украины может продлиться несколько лет.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины. Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — сказал глава НАТО.

Столтенберг отметил, что, если после этой войны президент РФ Владимир Путин решит, что он может продолжать поступать так, как это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму, то НАТО «заплатит гораздо большую цену».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Украину в статье для The Sunday Times призвал западных лидеров готовиться к затяжной войне до полной победы украинских войск. О том, что Украина «далека от конца войны», в то же время заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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