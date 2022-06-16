Завод «Азот» в Северодонецке сравнивают с мариупольской «Азовсталью» И там, и там украинские войска укрылись в промзоне частично захваченного города. Но это не значит, что история «Азовстали» повторится

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Дым над «Азотом» после обстрела, 10 июня 2022 года Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

15 июня российская сторона заявила об открытии гуманитарного коридора с химического завода «Азот» в Северодонецке. Коридор работал в направлении города Сватово на территории самопровозглашенной ЛНР. Просьбу Украины организовать возможность эвакуации в подконтрольный Киеву Лисичанск Минобороны РФ отвергло.

В первый день работы коридора российская армия обвинила украинскую в срыве эвакуации гражданских с «Азота». Представители самопровозглашенной ЛНР заявили, что украинские войска вели обстрелы по маршруту эвакуации. По версии ЛНР, с завода вышел только один «дедушка», который якобы даже не знал об открытии коридора.

По версии украинской стороны, на «Азоте» могут укрываться около 500 мирных жителей. По версии российской, — от 300 до 1200. В ЛНР заявляют, что гражданские находятся в бомбоубежищах завода, контролируемых украинскими войсками, численность которых достигает полутора-двух тысяч человек. Они якобы используют гражданских как «живой щит».

Вот как на вопрос о том, почему гражданские отправились искать укрытия на «Азот», в интервью ответил житель Северодонецка Ариф Багиров. Я не слышал, чтобы людей призывали именно туда. Но люди сами так или иначе как-то связаны с этим заводом. Это у нас моногород: мы говорим Северодонецк — подразумеваем «Азот», говорим «Азот» — подразумеваем Северодонецк. То, что там более безопасно, это люди знали и так. А почему перебирались — город строился от «Азота»… и чем дальше он строился, тем меньше заботились о какой-то безопасности. Послевоенные заводы были оборудованы бомбоубежищами, точно так же и жилые дома 40–50-х годов — там практически в каждом доме бомбоубежище. И чем дальше от города, чем новее районы, тем меньше там приспособлено. Некоторые дома есть вообще без подвалов, уже не говоря о бомбоубежищах. Поэтому когда начались обстрелы, люди начали туда стягиваться, наверное, с марта. Люди начали перебираться из новых, не приспособленных для укрытий районов на завод. Я думаю, подавляющее большинство тех, кто там находится, это уже бездомные люди, которые из новых районов перебрались туда.

«Азот» — один из крупнейших химических заводов Украины. Он был введен в эксплуатацию в 1951 году и является градообразующим предприятием для Северодонецка. «Азот» принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Завод производил минеральные азотные удобрения, но вскоре после российского вторжения в Украину остановил производство.

Люди, укрывшиеся на «Азоте», 16 апреля 2022 года Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Промзона «Азота», по всей видимости, остается последним местом в Северодонецке, который не контролируют российские войска. Россияне вошли в город в конце мая и взяли под контроль жилой сектор. Промзона, по словам главы Луганской области Сергея Гайдая, подвергается постоянным обстрелам, связь с находящимися на «Азоте» людьми нестабильная. По информации ООН, у них заканчивается питьевая вода, продукты и лекарства.

«Азот» сравнивают в «Азовсталью» — металлургическим комбинатом в Мариуполе, где после окружения города два месяца в тяжелых условиях укрывались сотни гражданских и несколько тысяч украинских военнослужащих. К 20 мая мирных жителей с завода вывели, а военные сдались в плен. Оборона «Азовстали» стала одним из главных сюжетов этой войны.

Но между «Азотом» и «Азовсталью» есть отличия. Оба предприятия были построены при СССР, проектировались для функционирования и в мирное, и в военное время, имеют подземные убежища. Но промзона «Азота» почти вдвое больше по площади, что затрудняет ее оборону по периметру, а убежища на «Азоте» не такие надежные, как на «Азовстали».

Еще «Азот», в отличие от «Азвостали», не блокирован полностью: промзона Северодонецка примыкает к соседнему Лисичанску, который контролирует Украина. Города отделяет река Северский Донец, мосты через которую разрушены. Тем не менее, близость к Лисичанску позволяет организовать отход украинских сил (хотя в ЛНР отрицают возможность их выхода с «Азота») или их снабжение (но позволит ли оно продолжать оборону, остается под вопросом).

Поврежденный дом в Лисичанске, 9 июня 2022 года Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

Северодонецк и Лисичанск — последние крупные города Луганской области, которые еще не контролируют российские силы. Оба они подверглись сильным обстрелам. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, Северодонецк по сравнению с Лисичанском менее важен стратегически, но более важен политически: он стал административной столицей Луганской области после того, как Луганск оказался под контролем ЛНР.

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