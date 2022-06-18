Война Сто пятнадцатый день
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.
- На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода украинских сил на границу и в тыл российской группировки на Славянском направлении. Для восстановления маршрутов снабжения россияне планируют проложить железнодорожные ветви. Российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.
- На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на наступлении в направлении Славянска, бои продолжаются. Российские военные пытались возобновить штурм в районе Краснополья, обстреляли районы населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка.
- На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском направлении россияне активных действий не вели, обстреляли районы Сидорового и Маяков.
- На Северодонецком направлении противник продолжает обстреливать позиции украинцев и гражданскую инфраструктуру недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются бои за Северодонецк. Подразделения российских военных безуспешно пытались провести штурм за пределами города.
- На Бахмутском направлении россияне обстреливали позиции украинский военных и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.
- Россияне понесли потери недалеко от Гирского, Берестового и Кодемы и отошли после неудачного штурма. Значительные потери понесли подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса. Их вывели из зоны боевых действий.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Каменки, Авдеевки, Опытного, Владимировки, Новоселки и Щербаков.
- На Южнобужском направлении велись обстрелы Широкого, Благодатного, Шевченкова, Прибужского и Тополиного. Противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.
- По имеющейся информации, за прошедшие сутки украинские подразделения уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения противника. Продолжаются взрывы российских складов боеприпасов.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге подвергся ракетному обстрелу
По словам главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, рано утром 18 июня по заводу, «который и так не работал» было выпущено шесть российских ракет. Еще два снаряда попали по ТЭЦ.
Пострадавших нет, на месте работают спасатели. Лунин уточнил, что россияне не в первый раз обстреливают эти объекты.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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