Организаторы «Евровидения» отказались проводить конкурс в 2023 году в Украине. Его примет Великобритания
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Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году не будет проводить в Украине. «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании.
В заявлении, распространенном EBU, говорится, что такое решение было принято по соображениям безопасности после комплексной оценки ситуации в Украине с привлечением сторонних специалистов. Европейский вещательный союз подчеркнул, что решение не проводить конкурс в Украине было принято «с большим сожалением».
13 июня замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил о начале подготовки к проведению «Евровидения». Безопасность — главный вопрос, написал он тогда, добавив, что рассматривается несколько мест проведения конкурса, которые он пока не раскрывает.
Как правило страна, представители которой победили на «Евровидении», принимает у себя конкурс в следующем году. В 2022 году «Евровидение» выиграла украинская группа Kalush Orchestra.