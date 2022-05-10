«Аль-Джазира» показала в репортаже вагон-рефрижератор, заполненный телами убитых в Украине российских военных

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Катарский телеканал «Аль-Джазира» 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине.

На кадрах видны фрагменты формы, похожей на используемую в российской армии, а также показана этикетка бронежилета, произведенного в России.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Russiaʼs Victory Day puts focus on militaryʼs losses in Ukraine Al Jazeera English

Телеканал утверждает, что вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области и речь идет об останках, которые российская сторона не востребовала.

Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно, относитесь к ней с осторожностью.

Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это произошло 25 марта — тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения. Украинская сторона уверяет, что боевые потери противника, по данным на утро 10 мая, составляют 25650 человек.

«Русская служба Би-би-си» сообщала 6 мая, что нашла в открытых источниках информацию о гибели на войне с Украиной 2120 российских военных. , также занимающаяся сбором данных о погибших в Украине российских военных, по состоянию на 6 мая оценивала потери в 2099 человек.

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