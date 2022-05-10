«Аль-Джазира» показала в репортаже вагон-рефрижератор, заполненный телами убитых в Украине российских военных
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Катарский телеканал «Аль-Джазира» 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине.
На кадрах видны фрагменты формы, похожей на используемую в российской армии, а также показана этикетка бронежилета, произведенного в России.
Телеканал утверждает, что вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области и речь идет об останках, которые российская сторона не востребовала.
Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно, относитесь к ней с осторожностью.
Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это произошло 25 марта — тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения. Украинская сторона уверяет, что боевые потери противника, по данным на утро 10 мая, составляют 25650 человек.
«Русская служба Би-би-си» сообщала 6 мая, что нашла в открытых источниках информацию о гибели на войне с Украиной 2120 российских военных. «Медиазона», также занимающаяся сбором данных о погибших в Украине российских военных, по состоянию на 6 мая оценивала потери в 2099 человек.