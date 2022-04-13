Художница из Петербурга Саша Скочиленко заменила ценники в магазине на информацию о погибших в Мариуполе Ее обвинили в распространении «фейков» о российской армии и отправили в СИЗО

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Саша Скочиленко в зале суда 13 апреля Марина Мамонтова

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под арест до 31 мая художницу Сашу Скочиленко, обвиняемую в распространении «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Бумаги».

Судья, объявляя о мере пресечения, отметила, что Скочиленко может скрыться и уничтожить доказательства по делу, что она не проживает по месту регистрации, а также имеет «сестру во Франции», «друзей в Украине» и «подругу в эмиграции». Также судья напомнила, что против Скочиленко возбуждали административное дело об организации массового пребывания граждан в общественном месте, пишет «Бумага», не уточняя подробностей.

Характеристики, предоставленные защитой, суд во внимание не принял. Личные поручительства, что Скочиленко не скроется от следствия, пишет , давали депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов, политик Лев Шлосберг и муниципальный депутат Сергей Трошин.

Обвинение просило назначить Скочиленко арест до июня, а защита настаивала на запрете определенных действий в качестве меры пресечения. Адвокат, в частности, указывал, что у художницы биполярное аффективное расстройство и целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур, при которой требуется строгая безглютеновая диета.

Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» про российские вооруженные силы (статья 207.3, появившаяся в УК РФ после начала войны в Украине) из-за того, что она заменила в продуктовом магазине ценники на листовки с информацией об обстреле драмтеатра и гибели мирных жителей в Мариуполе.

Дело возбудили после обращения в полицию покупательницы из «Перекрестка», которая увидела антивоенные листовки вместо ценников. Скочиленко вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Художница не отрицает, что сделала листовки, однако не считает, что на них представлена «заведомо ложная информация».

По данным «Бумаги», с которой сотрудничала Скочиленко, ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей штраф от трех до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Дело Скочиленко, как утверждает «Бумага», — первое по статье 207.3 УК РФ, возбужденное в Петербурге.

Идея с заменой магазинных ценников на листовки с информацией о войне в Украине возникла в телеграм-канале «Феминистское антивоенное сопротивление» после начала войны, пишет "Медиазона".

Первое уголовное дело за антивоенные листовки возбудили в Смоленске в отношении 37-летнего Владимира Завьялова — 4 апреля он поменял ценники в местном супермаркете «Карусель». Также известно о нескольких административных делах за замену ценников — в Казани, Петербурге и Туле.

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