Президент Казахстана в присутствии Путина назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями. Казахстан их не признает

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями. По словам Токаева, Казахстан не признает их независимость.

Токаев заявил об этом, отвечая на вопросы на пленарном заседании форума в присутствии президента РФ Владимира Путина.

По словам Токаева, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о российской «спецоперации» в Украине. Токаев отметил, что в мире существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.

Токаев сказал, что Казахстан не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

А что говорил Путин на форуме

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

А что говорил Путин на форуме

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

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