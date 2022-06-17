Президент Казахстана в присутствии Путина назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями. Казахстан их не признает
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями. По словам Токаева, Казахстан не признает их независимость.
Токаев заявил об этом, отвечая на вопросы на пленарном заседании форума в присутствии президента РФ Владимира Путина.
По словам Токаева, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о российской «спецоперации» в Украине. Токаев отметил, что в мире существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.
Токаев сказал, что Казахстан не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.