Война Сто четырнадцатый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 июня можно прочитать здесь, а главные фотографии дня — посмотреть тут.

Главные новости последних часов:

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве.

The New York Times опубликовала фото братской могилы в Лисичанске с телами 300 мирных жителей.

В Белгородской области разбился военный Су-25.

По данным Bloomberg, 17 июня Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Власти США сообщили о пропаже трех американцев, воевавших на стороне Украины.

В России прекратят производство и продажу Coca-Cola.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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