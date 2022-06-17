Война Сто четырнадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 июня можно прочитать здесь, а главные фотографии дня — посмотреть тут.
Главные новости последних часов:
- Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве.
- The New York Times опубликовала фото братской могилы в Лисичанске с телами 300 мирных жителей.
- В Белгородской области разбился военный Су-25.
- По данным Bloomberg, 17 июня Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
- Власти США сообщили о пропаже трех американцев, воевавших на стороне Украины.
- В России прекратят производство и продажу Coca-Cola.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Разработчики мобильных игр Plarium и Game Insight уходят из России
Краснодарская студия Plarium (делала игры «Raid: Shadow Legends», «Terminator Genisys: Future War» и «Hustle Castle») закрыла бизнес и планирует вывоз части сотрудников из России, пишет «Коммерсант». Литовская Game Insight (разрабатывала симуляторы «Paradise Island 2» и «Аэропорт-Сити») также ликвидировала свое российское ООО «Гейм Инсайт» и закрыла офис в Москве. Собеседник издания в игровой индустрии полагает, что Game Insight перевезет ключевых сотрудников в Литву, чтобы они продолжали работу над проектами, а остальных уволит.
Источник «Ъ» добавляет, что у закрытия российских студий есть и «очевидные политические причины». Иностранные партнеры сейчас очень настороженно относятся к игровым студиям, основанным выходцами из России, поясняет он, поэтому разработчики стремятся «как можно быстрее избавиться от любой аффилированности со страной».
Британская разведка — о ситуации на фронте в Украине и внутри России
- За последние сутки российские войска продолжали попытки продвижения в направлении Попасной, откуда они рассчитывают замкнуть северодонецкий котел с юга.
- В России война ускорила долгосрочный путь государства к тоталитаризму. В последние недели Госдума рассматривает законопроект о введении 20-летнего тюремного срока для россиян, воюющих против Российской Федерации. Выступления против вторжения также подвергаются уголовному преследованию.
- Несмотря на то, что в соцопросах большинство россиян заявляют о своей поддержке «спецоперации», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.
- Легион «Свобода России», набранный из россиян, почти наверняка участвует в боевых действиях на стороне украинских военных.
- Некоторые высокопоставленные российские чиновники, судя по всему, лишились влияния после критики войны.
- Скептицизм в отношении войны, вероятно, также особенно силен среди российской бизнес-элиты и олигархического сообщества. Судя по данным миграционных служб, порядка 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Их мотивы, скорее всего, связаны с личным неприятием российского вторжения, а также с желанием избежать финансовых последствий антироссийских санкций. Этот исход усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России.
Отмененный «Бэтмен» Мэтта Ривза все-таки показали в России
Ассоциация владельцев кинотеатров объявила о выходе в частичный прокат фильма «на основании ранее заключенных лицензионных договоров».
Например, с 16 июня картину можно посмотреть в кинотеатре «Киносфера IMAX» в Москве.
Премьера «Бэтмена» в России была запланирована на 2 марта. Однако за день до этого киностудия Warner Bros. отменила его показ из-за войны в Украине.
В Белгородской области, граничащей с Украиной, разбился российский военный самолет, сообщают Baza и источник ТАСС.
По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25. Самолет упал в районе села Новая Слободка в Корочанском районе после того, как зацепил опору ЛЭП.
Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.
ВСУ поразили в акватории Черного моря буксир «Василий Бех», перевозивший зенитно-ракетный комплекс «Тор» и другие вооружения на остров Змеиный, сообщают украинские СМИ. По судну ударили ракетами Harpoon. Буксир был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
Независимых подтверждений этой информации пока не поступало. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
ОНК: в московских СИЗО и спецприемнике Сахарово находятся более 350 граждан Украины
Большинство украинцев, задержанных за различные нарушения, должны были депортировать на родину, но с началом войны этот механизм перестал действовать. Если ситуация не изменится, задержанные могут провести в спецприемнике два года.
«По соглашению между странами после российского суда и приговора они могли бы отбывать наказание у себя на родине. Но теперь и этот механизм остановился, — рассказала „Коммерсанту“ член ОНК Ева Меркачева.— Что делать дальше, неясно. Но по сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений».
По сведениям «Коммерсанта», десятки граждан Украины также находятся в изоляторах Подмосковья, Петербурга и Екатеринбурга.
Офис генпрокурора Украины: с начала войны погибли 322 ребенка
Еще как минимум 581 ребенок ранен. Больше всего пострадавших в Донецкой (301), Харьковской (170) и Киевской (116) областях.
В ходе российских бомбардировок повреждены 2028 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.
Авиакомпания Royal Flight, связанная с туроператором Coral Travel, не планирует возобновлять полеты как минимум до конца лета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Перевозчику удалось сохранить в России только два из 13 «боингов» из своего авиапарка. Остальные самолеты были задержаны в Турции и Египте во время вывозных рейсов в начале марта по требованию четырех лизингодателей из США и ЕС.
Компания рассчитывала поставить два оставшихся лайнера на курортные направления внутри России, однако южные аэропорты из-за войны все еще закрыты, а Сочи и другие российские направления перевозчиком были сочтены нерентабельными.
В ближайшие месяцы компания сосредоточит все ресурсы на сохранении коллектива и расчетов с российскими контрагентами. По данным «Коммерсанта», Royal Flight уволила уже около трети сотрудников., а в простой отправлена почти половина штата.
Продолжать операционную деятельность с двумя самолетами в компании считают «малоцелесообразным». При этом, если лизингодатели заберут задержанные за границей ВС и их вычеркнут из сертификата эксплуатанта, с осени компания может его потерять.
Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» — подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы.
В декабре 2021 года суд назначил компании «Гугл» оборотный штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.
В 2022 году суд два раза арестовал имущество ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.
После этого компания заявляла, что предвидит собственное банкротство, поскольку арест банковского счета юрлица в РФ «сделал невозможным функционирование российского офиса».
Ежедневный отчет американского Института изучения войны о ситуации в зоне боевых действий в Украине
- Российские войска продолжали наносить наземные удары по Северодонецку и населенным пунктам вдоль украинских сухопутных коммуникаций до Лисичанска.
- Россияне провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма.
- Российские и украинские силы вступили в боестолкновения к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна значительная территория не перешла из рук в руки.
- Российские военные продолжали укреплять запасные позиции на северо-западе Херсонской области, вероятно, в ожидании контрнаступления украинских войск в этом регионе.
Российские войска нанесли удар по Николаеву, сообщает глава областной администрации Виталий Ким. По его данным, в результате погиб как минимум один мирный житель и еще шестеро ранены, в том числе ребенок. Повреждены четыре многоэтажных жилых здания и один объект инфраструктуры.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Газета The New York Times опубликовала фото братской могилы в городе Лисичанске, находящемся под контролем ВСУ.
В незакопанной траншее лежат около 300 тел мирных жителей, погибших с начала апреля в результате обстрелов в Северодонецке, Рубежном и самом Лисичанске. Тела запакованы в мешки и свалены в общую кучу, поскольку нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их, пишет издание.
Украинские военные говорят, что им нечем закопать могилу, поскольку вся техника передана для сооружения окопов.
Похоже, на следующей неделе произойдет историческое событие — все страны Евросоюза на брюссельском саммите могут проголосовать за то, чтобы Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. До 24 февраля Киев в Евросоюзе, прямо скажем, не ждали. Однако Евросоюз так сложно устроен, что буквально в последний момент что-то может пойти не так — ведь для решения по Украине нужно единогласное мнение всех 27 стран, а сомневающиеся есть. Кто именно не верит в перспективы Украины?
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении противник продолжает демонстративные действия, обстреливая из артиллерии подразделения сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
- На Харьковском направлении враг пытался провести разведку боем у села Кочубеевка, но отступил.
- На Славянском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на атаке на Славянск. Ведут разведку боем в районе Краснополья, бой продолжается. Враг пытается взять под полный контроль Богородичное. Украинские военные успешно отбили штурм. Пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.
- На Северодонецком направлении россияне нанесли авиаудар по Устиновке. Продолжаются боевые действия за полный контроль над Северодонецком. Противник перемещает в районе дополнительные подразделения реактивной артиллерии.
- На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении Золотого. Враг отошел. Россияне попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.
- На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и РСЗО в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжевка, Осокоровка. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле приграничного села Гордеевка
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — написал Роман Старовойт в телеграм-канале.
С 11 апреля в Курской области, как и ряде других приграничных регионах, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Власти регулярно сообщают об обстрелах «с украинской стороны».
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