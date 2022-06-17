ВМС Украины: уничтожен российский буксир «Василий Бех», доставлявший подкрепление на остров Змеиный

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Военно-морские силы Украины уничтожили российский буксир «Василий Бех», доставлявший на остров Змеиный боеприпасы, оружие и военнослужащих. Об этом ВМС Украины написали в своем фейсбуке.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор», говорится в сообщении украинских ВМС, однако это не помешало потопить корабль.

В твиттере и телеграме публикуют видео, на котором, как утверждается, российский буксир дважды поражают ракеты.

ВМС Украины называет «Василий Бех» буксиром, заявляя, что он был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. На сайте Черноморского флота говорится, что — спасательное буксирное судно, его полное название «Спасатель Василий Бех».

Российская сторона заявление об уничтожении судна Черноморского флота пока никак не прокомментировала.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

Генштаб ВСУ утверждает, что с начала войны были уничтожены 13 российских кораблей и катеров. Минобороны РФ данные о потерях не публикует и не комментирует. Самым известным случаем затопления российского корабля стала гибель крейсера «Москва» 13 апреля. Украинская сторона заявляет, что по крейсеру была выпущена противокорабельная ракета. Официальная версия гибели корабля от Минобороны РФ — пожар на борту.

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