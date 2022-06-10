Bloomberg: Еврокомиссия планирует поддержать идею о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

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Европейская комиссия — исполнительный орган Евросоюза — планирует рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Коллегия комиссаров Евросоюза, в которую входят представители от каждой страны ЕС, планирует обсудить и принять соответствующую рекомендацию 17 июня.

Окончательное заключение Еврокомиссии должны одобрить страны ЕС. Лидеры блока собираются обсудить этот вопрос на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным Bloomberg, против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила 9 июня, что семь стран Евросоюза «высказывали предложения по какому-то другому формату», помимо статуса кандидата в ЕС.

«Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины», — сказала Стефанишина, отказавшись назвать эти государства.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля, после начала войны. В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала украинскому президенту анкету для вступления в ЕС.

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