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Война Сто тринадцатый день

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 15 июня можно прочитать здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Все дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля автоматически получают российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал представитель «новых властей» региона Кирилл Стремоусов. Российские СМИ называют его «замглавы военно-гражданской администрации области».

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты (проживающие в регионе) уже получили гражданство», — заявил Стремоусов.

Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта. «Новые власти» региона неоднократно заявляли о стремлении присоединиться к России.

Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за происходящим в Украине, где уже сто тринадцать дней продолжается война. Спасибо, что вы с нами.