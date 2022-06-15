Война Сто двенадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 14 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania, чтобы не «злить» президента РФ Владимира Путина, рассказали источники Bloomberg.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта «Крупец». По словам Старовойта, в результате никто не пострадал.
- Киев предложил США соглашение о поставках американского сжиженного газа по ленд-лизу, сообщил Foreign Policy глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
- В России попытаются создать аналог упаковки шведской компании Tetra Pak, заявила РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.
- Картами «Мир» с 25 октября можно будет платить с помощью QR-кода, сформированного на мобильном устройстве клиента, написали «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы «Мир».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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«Коммерсант» сообщил о дефиците на российском рынке беспилотников
На российском рынке коммерческих беспилотников с начала войны в Украине возник дефицит, а цены в отдельных сегментах выросли втрое, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
По мнению одного из собеседников газеты, дефицит связан с решением китайской компании DJI прекратить поставки в Россию. Отмечается, что DJI занимает 90% рынка «потребительских» дронов.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал статью, в которой призвал отказаться от «тотального импортозамещения»
Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за сохранение смертной казни в самопровозглашенной ДНР
В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идет о смертной казни.
Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети.
Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты.
Российские власти с начала войны обвиняют Киев в обстрелах жилых районов и утверждают, что РФ в свою очередь обстреливает только военные объекты в Украине. Однако это не так.
Телеканал "Настоящее время" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей.
Bloomberg: канцлер Германии отказался от полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania
По словам источников Bloomberg, Олаф Шольц принял такое решение, посчитав, что национализация может «разозлить» президента России Владимира Путина и усложнить ситуацию с поставками российского газа.
На полной национализации Gazprom Germania настаивал министр экономики Роберт Хабек, пишет Bloomberg.
В начале апреля министерство экономики ФРГ «временно национализировало» Gazprom Germania, передав компанию до 30 сентября под управление Федерального сетевого агентства. В ответ Россия ввела блокирующие санкции в отношении Gazprom Germania, запретив любые сделки с ней.
Сводка американского Института изучения войны
- Военные власти РФ рассматривают варианты увеличения резерва подходящих новобранцев, чтобы компенсировать потери личного состава в Украине.
- Российские силы продолжают борьбу за контроль над химзаводом «Азот» в Северодонецке и разрушили все мосты между Северодонецком и Лисичанском, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских военных от критически важных коммуникаций.
- Российские войска продолжают подготовку к наступательным действиям юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.
- Также силы РФ продолжают наступление восточнее Бахмута в районе трассы Т1302, чтобы перерезать украинские коммуникации на маршруте Северодонецк—Лисичанск, и теснят украинские войска от линии фронта к северо-востоку от Харькова.
- На юге украинские контратаки вынудили российские войска занять и укрепить оборонительные позиции.
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пограничного пункта «Крупец»
«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — написал Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- После более чем месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный ущерб городу.
- Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химическом заводе «Азот», в промзоне города.
- Российские силы, вероятно, будут размещены на «Азоте» и вокруг него, в то время как украинские военнослужащие вынуждены будут выживать в подземных укрытиях. Это, вероятно, временно помешает России перебросить свои подразделения на другие направления.
- Крайне маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого затяжного конфликта, составляя первоначальный план вторжения.
В войне России с Украиной власти Великобритании поддерживают Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Рубежного.
- Российские войска продолжают наступление на Славянск. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина были отбиты. Россияне наступают в направлении Краснополья.
- Украинские силы продолжают бои за Северодонецк и Тошковку. Под обстрел из минометов, артиллерии и РЗСО попали районы Лисичанска, Устиновки, Боровского и Метелкино.
- В Донецкой области российские силы наступали в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское и Берестовое. Также велось наступление в районе Николаевки, но эта попытка продвижения была остановлена.
Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Ночью был обстрелян город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли четыре человека
Об этом заявил глава Апостолово Андрей Оса.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Апостолово разрушено и повреждено более 10 частных домов и больница. По его словам, все четверо погибших — гражданские. Еще один человек ранен.
«Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения», — написал Вилкул.
Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
История Марии Примаченко — украинской художницы, чьи работы стали символом борьбы за мир
26 февраля российские войска обстреляли поселок Иванков в Киевской области — в результате был уничтожен местный музей, в котором хранились работы украинской художницы Марии Примаченко. Местные жители спасли из огня 12 картин, после чего о художнице узнал весь мир — ее работы продаются на аукционах за сотни тысяч долларов, некоторые из них стали символом борьбы за мир. «Медуза» рассказывает историю Марии Примаченко и ее ярчайших фантазийных картин.
Главные новости за ночь
- Киев предложил США соглашение о поставках американского сжиженного газа по ленд-лизу, сообщил Foreign Policy глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
- «Новые власти» оккупированной Россией Херсонской области заявили ТАСС об открытии сухопутного маршрута между Донбассом и Крымом для гражданских автомобилей.
- Картами «Мир» с 25 октября можно будет платить с помощью QR-кода, сформированного на мобильном устройстве клиента, пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы «Мир».
- В России попытаются создать аналог упаковки шведской компании Tetra Pak, заявила РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.
Сегодня сто двенадцатый день войны России с Украиной. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.