Война Сто двенадцатый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 14 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania, чтобы не «злить» президента РФ Владимира Путина, рассказали источники Bloomberg.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта «Крупец». По словам Старовойта, в результате никто не пострадал.

Киев предложил США соглашение о поставках американского сжиженного газа по ленд-лизу, сообщил Foreign Policy глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

В России попытаются создать аналог упаковки шведской компании Tetra Pak, заявила РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Картами «Мир» с 25 октября можно будет платить с помощью QR-кода, сформированного на мобильном устройстве клиента, написали «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы «Мир».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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