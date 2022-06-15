СМИ сообщили об уходе IKEA из России. В компании заявили о «сокращении масштабов бизнеса» и «оптимизации» для сотрудников

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Шведская торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, приняла решение полностью уйти из России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в компании.

Менеджменту компании в России объявили о принятом решении во время общего собрания, которое прошло 15 июня, узнал телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, сотрудникам IKEA предлагают уволиться по соглашению сторон, сохранив зарплату до конца августа, а фабрики продадут другому владельцу.

Источник радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что руководство IKEA назвало решение об уходе с российского рынка одним из самых тяжелых решений в истории компании. По словам собеседника радиостанции, IKEA «хочет вернуться в Россию, но когда это будет, непонятно». Уход компании он связал с санкциями и проблемами в логистике.

В пресс-службе IKEA сообщили РБК, что компания решила «сократить масштаб бизнеса» в России, а сотрудников ждет «оптимизация».

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем… Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», — заявили в компании.

Представители бренда подтвердили информацию о продаже четырех фабрик в России (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях) и заверили, что торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в стране.

В компании анонсировали продажу товаров для дома, оставшихся на складах IKEA. О сроках старта продаж сообщат на официальном сайте ретейлера.

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Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывает почти 15 тысяч человек, отмечает «Коммерсант».

В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси на фоне войны в Украине. Продажи в российских магазинах сети, интернет-магазине и cтудиях IKEA остановлены с 4 марта.

В мае стало известно, что владелец сети, компания Ingka Group, намерен платить зарплаты своим сотрудникам в России до августа 2022 года.

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