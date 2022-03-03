IKEA остановила работу в России и Беларуси

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Шведская торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси.

«Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении компании.

«Разрушительная война на Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших.

Компания, в частности, остановила весь импорт и экспорт в РФ и Беларусь, производство в России, продажи во всех магазинах, в том числе онлайн, а также операционную деятельность в Беларуси.

Несмотря на приостановку деятельности IKEA, торговые центры «Мега», в которых базируются магазины компании, продолжат работу в России. На российском сайте шведской компании сообщается, что продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России приостановят с 4 марта.

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