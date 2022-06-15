«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний

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47-летний Дмитрий Скурихин — предприниматель и активист из села Русско-Высоцкое в Ленинградской области — ездит на машине с наклейкой «Нет войне», отказывается брить бороду, пока Владимир Путин остается у власти, и размещает на фасаде своего магазина политические и антивоенные надписи и плакаты. Он рассказал изданию The Village о своих акциях, отношениях с соседями и о том, не боится ли он уголовного преследования.

С 2014 года Скурихин разместил на фасаде магазина около 200 политических плакатов. После вхождения Крыма в состав РФ на здании появилась надпись «Мир Украине, свободу России».

«Можно сказать, что я местечковый активист, который проявляет свою позицию по любому поводу. Происходит какое-то событие, например, убили Немцова, я — фигакс — вешаю плакат», — рассказал Скурихин.

После начала войны в Украине предприниматель сконцентрировался на антивоенных высказываниях. В начале марта он разместил на фасаде магазина плакат с разрушенными домами в Харькове и погибшей украинской девочкой. С конца марта Скурихин пишет на стенах красной краской названия украинских городов, которые подверглись российскому нападению. Он растянул на синем участке крыши магазина желтый баннер, чтобы получился флаг Украины.

«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен. Я считаю, это однозначная поддержка», — заявил Скурихин.

Магазин Дмитрия Скурихина Виктор Юльев для The Village

По словам Скурихина, его плакаты обычно не висят больше двух-трех часов — местная администрация присылает работника, который их снимает и вызывает полицейских для составления протокола.

Полицейские на селе — толковые, умные, порядочные, нормальные люди. Не то что в городе. Они почти все на моей стороне. Другое дело, что у них есть приказ и присяга.

До 5 марта Скурихина штрафовали по статье о «нарушении благоустройства». Сначала штрафы были по 300 рублей, но позже их увеличили до трех тысяч. Как рассказал активист, это сделали специально для него, так как в области по этой статье больше никого не наказывали.

Когда Госдума в начале марта приняла закон о «дискредитации» армии, Скурихин вывесил очередной антивоенный плакат и написал прощальный пост в фейсбуке: «Возможно, это моя последняя публикация, на всякий случай прощайте, друзья мои». Активисту тогда выписали штраф в 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» — как отмечает The Village, не столько за сам плакат, сколько за пост о нем в телеграме.

В апреле трое неизвестных написали на фасаде магазина «предатель» и привезли к входу кучу навоза. Скурихин, тем не менее, уверен, что жители села солидарны с его позицией.

Они думали, что выставят меня перед односельчанами в плохом свете. Получилось наоборот. Проходит женщина: «Дима, навоз не трогай, я сама заберу, мне для огорода нужен». Или иду с ведерком желтой краски закрашивать надписи — меня останавливает старожилка: «Ты что, собрался города закрашивать?» — «Нет, „предателя“». — «А, „предателя“ закрась. А города не трогай».

Как признается Скурихин, он боится, что против него могут завести дело о «фейках» про российскую армию, но уезжать из страны не собирается: «Боюсь. Дальше что? Я же не могу перестать агитировать. Посадят — буду сидеть. Положат — буду лежать».

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