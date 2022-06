В Лондоне задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Британская полиция задержала подозреваемого в шпионаже на Россию, сообщает BBC News.

40-летний мужчина был задержан в лондонском аэропорту Гэтвик вечером 13 июня при попытке покинуть Великобританию. Пока идет расследование, он останется под стражей в полиции Лондона.

Имя подозреваемого и другие подробности пока не раскрываются. Официальный представитель полиции заявил, что задержанного подозревают в нарушении первой части закона «О защите государственной тайны». В этой части закона, принятого в 1911 году, касается информации в виде записок, планов или рисунков, «которые могут быть полезны врагу».

Отношения Великобритании и России в очередной раз усложнились после российского вторжения в Украину. Британские власти поддерживают Украину, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично посещал Киев после начала войны.

Россия и Великобритания ввели несколько пакетов санкций друг против друга. В частности, 14 июня МИД РФ внес в санкционный список 49 граждан Великобритании, в том числе журналистов BBC News, Financial Time, The Independent, The Times, The Daily Telegraph, The Guardian и других изданий.

