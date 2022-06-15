«Это катастрофа. Полный ужас» Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов открыто выступил против войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что после начала вторжения России в Украину «испытал шок и ужас» и назвал произошедшее «катастрофой». «Я не знаю, может быть, меня за эти слова посадят или убьют, но говорю как есть», — заявил Денисов.

Футболист рассказал, что после начала войны у него резко поменялось восприятие происходящего, он почти перестал спать. «Я против, когда люди умирают», — сказал Денисов, добавив, что не может понять, почему такое происходит в 2022 году.

По словам футболиста, он думал о том, чтобы уехать из России, но не стал этого делать, так как любит свою страну и «хочет, чтобы здесь все было хорошо и мирно».

Денисов признался, что через несколько дней после начала вторжения записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом, «чтобы все прекратилось». По словам футболиста, в обращении он говорил: «Я готов встать на колени перед вами». Денисов утверждает, что все медиа, к которым он обращался с предложением опубликовать обращение, ответили отказом. О каких именно медиа идет речь, он не уточнил.

В интервью бывший капитан сборной России назвал правильным решение УЕФА отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках. «Это мое мнение, вы, я, мы все причастны к тому, что происходит. Мы, хочется верить, выбираем власть, и это все происходит. Я вообще за то, чтобы еще больше… Это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам», — сказал он.

ДЕНИСОВ — футбол и жизнь после 24 февраля Nobel

По словам Денисова, в начавшейся войне виноваты все, так как «мы все не можем донести до правительства нашу точку зрения». «Я полностью убежден, что это неправильно, но я это не говорю, только вот сегодня», — сказал футболист. По его словам, «может быть, что-то поменяется», только если этого захотят все 140 миллионов жителей России. На вопрос, как изменить мнение людей, поддерживающих вторжение, Денисов ответил: «Не смотрите телевизор».

Я и мою родную сестру не могу переубедить. Если мы внутри семьи не можем прийти к знаменателю, что правильно, что неправильно, то как мы можем влиять на другие семьи.

Нобель Арустамян в интервью напомнил, что около года назад Денисов выступил в поддержку Алексея Навального. Футболист вновь сказал, что не понимает, зачем Навального надо было сажать в колонию. «Человека нельзя травить, сажать в тюрьму за то, что он высказал свою позицию. Это то же самое, что я сейчас выскажу вам, а через неделю меня грохнут», — сказал он.

Я никого не агитирую никуда выходить, — кто я такой? Я хотел высказаться — правильно это или неправильно. Я не могу по-другому. Чтобы дискутировать о политике, надо знать хорошо историю, надо быть начитанным. Я сразу говорю, я не такой. Я спортсмен. У меня есть свое понимание, что правильно, что неправильно, возможно, оно ошибочное, но так не должно быть. Точка.

Игорь Денисов стал одним из немногих российских спортсменов, кто открыто выступил против войны. После начала вторжения России в Украину футболист московского «Динамо» Федор Смолов опубликовал в инстаграме черный квадрат с надписью «Нет войне». Такой же пост сделал нападающий «Спартака» Александр Соболев, но он вскоре его удалил.

Бывший футболист, основатель клуба «Красава» Евгений Савин в середине апреля выпустил антивоенное видео, в котором поговорил с украинскими футболистами, в том числе теми, кто играл в России. Открыто высказалась против войны футболистка Надежда Карпова, выступавшая за сборную России.

Подробнее о Надежде Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова открыто выступает против войны — пока футболисты молчат В интервью «Би-би-си» она заявила, что «Путин забрал у нас все»

Подробнее о Надежде Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова открыто выступает против войны — пока футболисты молчат В интервью «Би-би-си» она заявила, что «Путин забрал у нас все»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь