УЕФА отстранил футбольные клубы России от участия в еврокубках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские футбольные клубы от участия в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23.

Сборную России по футболу также отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

28 февраля УЕФА на фоне российского вторжения в Украину решил отстранить все сборные и клубы России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация футбола (ФИФА) также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь