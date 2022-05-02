УЕФА отстранил футбольные клубы России от участия в еврокубках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские футбольные клубы от участия в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23.
Сборную России по футболу также отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23.
УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
28 февраля УЕФА на фоне российского вторжения в Украину решил отстранить все сборные и клубы России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация футбола (ФИФА) также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.