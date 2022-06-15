Минобороны РФ обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации мирных жителей с комбината «Азот» в Северодонецке

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Мирных жителей не удалось вывести с комбината «Азот» в Северодонецке. Как сообщает «Интерфакс», Минобороны РФ объявило, украинская сторона «цинично сорвала проведение гуманитарной операции».

Власти Украины, по словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, не отдали своим подразделениям в Северодонецке приказ о прекращении сопротивления. Украинские военные, заявил он, воспользовались гуманитарной паузой «для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности».

По словам представителя Минобороны РФ, с российской стороны никаких препятствий для эвакуации мирных жителей с комбината «Азот» нет, но украинские военные продолжают «удерживать мирных граждан в качестве „живого щита“».

Ранее Мизинцев говорил, что украинская сторона просила открыть гуманитарный коридор для эвакуации укрывающихся на «Азоте» мирных жителей в сторону соседнего города Лисичанска, находящегося под контролем Украины. Минобороны РФ объявило, что таким образом украинская сторона пытается вывести с «Азота» военных, а гуманитарный коридор будет открыт 15 июня с 08:00 до 20:00 в город Сватово, который контролирует ЛНР.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

По словам главы государственной администрации Луганской области Сергея Гайдая, на территории комбината «Азот» находятся более 500 мирных жителей. Представители самопровозглашенной ЛНР утверждали, что на «Азоте» укрылись около 2,5 тысячи украинских военных.

Бои за Северодонецк идут с конца мая. Комбинат «Азот» с начала штурма подвергается массированным бомбардировкам.

В Мариуполе предприятие «Азовсталь» несколько недель после того, как весь остальной город был захвачен российскими войсками, защищали украинские военные. Вместе с ними на «Азовстали» находились мирные жители. Российская сторона неоднократно обвиняла украинскую в срыве эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В итоге гражданских все же удалось вывести с предприятия, затем «Азовсталь» покинули и украинские военные.

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